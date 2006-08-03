Геймеры со всей Украины съедутся на Всеукраинский финал Чемпионата мира по кибер-играм

5-6 августа в Киеве пройдет Всеукраинский финал Чемпионата мира по кибер-играм (World Cyber Games 2006). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в оргкомитетете чемпионата.

В соревнованиях примут участие 144 геймера - победители региональных отборочных игр из Киева, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Львова, Симферополя и Одессы. Состязания между участниками пройдут по пяти дисциплинам: Counter Strike, War Craft, Star Craft, FIFA и Need for Speed.

Справка УНИАН. Организатором World Cyber Games в Украине выступает компания Samsung Electronics.

World Cyber Games - Чемпионат мира по кибер-спорту, который ежегодно собирает сотни игроков со всего мира. Проводимые с 2000 года WCG являются лидерами в области цифровых развлечений. Инициатором проведения Чемпионата мира по компьютерным играм шесть лет назад выступила Южная Корея, где состязание геймеров поддержали правительство страны и министерство образования. В 2006 г. Гранд-финал WCG впервые за историю существования игр пройдет в Европе - в итальянском городе Монца с 18 по 22 октября.