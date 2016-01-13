"УНИАН-Поддержка": ЖЭК от застройщика противодействует передаче дома в управление новосозданному ОСМД

Об этом УНИАН сообщил глава правления ОСМД «Затышна оселя» Юрий Лазнюк, в рамках проекта «УНИАН-поддержка».

Как рассказал Лазнюк, несмотря на то, что жильцы выиграли несколько судов, руководство частного ЖЭКа до сих пор сопротивляется в передаче своих полномочий ОСМД. В результате чего, проживая в доме уже по несколько лет, жильцы так и не могут официально оформить отношения с коммунальными службами города и вынуждены оплачивать некачественные услуги частному ЖЭКу застройщика. «Весь вал денег, который идет с коммунальных платежей тратится непонятно куда. Мы не получаем тех услуг, которыми могли бы сами себя обеспечивать. Но вместо того, чтобы дать нам эту возможность, частный ЖЭК пытается отменить государственную регистрацию нашего ОСМД в судах», - говорит Лазнюк.

Впрочем, несмотря на неоднократные иски частного ЖЭКа, суды единогласно выносят решения в пользу новосозданного ОСМД. Так, Хозяйственный суд города Киева решением от 1 июля 2015 полностью отказал ООО «Сервис-Житло-Комфорт» в иске, которым частный ЖЭК хотел отменить государственную регистрацию ОСМД и признать противоправными действия его членов. После чего в Окружной административный суд города Киева с аналогичными требованиями обратилась уже владелица частного ЖЕКа Долгова София Вадимовна, однако в удовлетворении иска также было отказано.

Жители считают, что таким образом, частный ЖЭК отстаивает собственные финансовые интересы. «Владельцем этого ЖЭКа является София Долгова - жена директора предприятия-застройщика этого многоквартирного дома. В то время, как дочь Долговой - владелец компании интернет-провайдера, обеспечивающего жителей этого же дома услугами интернет», - отметил Лазнюк.

Он также рассказал, что практически все ОСМД созданные в столичных новостройках попадают в похожую ситуацию, когда застройщик передает полномочия по управлению дома в руки частых управляющих компаний. И хотя такие действия являются незаконными, на сегодняшний день нет правовых механизмов способных защитить совладельцев многоквартирных домов от произвола недобросовестных застройщиков.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», принятый Верховной Радой 14 мая 2015 года. Согласно закону, права на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и относящиеся к нему здания и сооружения, и его придомовая территория отнесены к общему имуществу многоквартирного дома. Одновременно вводится правовой режим права общей совместной собственности или права постоянного пользования в отношении земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Застройщиком ЖК комплекса «Васильковский» является государственное предприятие «ЖИТЛОИНБУД», а генеральным инвестором компания «Форум-Инвест».

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