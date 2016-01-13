СБУ задержала боевика "ДНР" из Славянска, имевшего украденное у милиции оружие (видео)
На Донетчине Служба безопасности Украины задержала боевика террористической организации «ДНР».
Как сообщает пресс-центр СБУ, уроженец Славянского района присоединился к террористам в мае 2014 года. Во главе группы вооруженных боевиков он дежурил на блокпостах и контролировал «общественный порядок» на временно оккупированных территориях.
При обыске у террориста изъяты автомат Калашникова и два пистолета Макарова, патроны различного калибра, самодельное взрывное устройство.
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По предварительным данным стрелковое оружие, изъятое у боевика, было похищено в 2014 году из Славянского райотдела милиции.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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