В Молдове продлили арест воевавшим за "ДНР" наемникам

Срок ареста двух наемников, задержанных в Международном аэропорту Кишинева, продлен на 90 дней. Об этом сообщает издание Publica. Соответствующее решение вынес столичный суд сектора Буюканы.

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В ходе расследования прокуратура Молдовы установила, что мужчины также воевали в качестве наемников в Донецке. Если задержанных признают виновными, им грозит до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что задержанные принимали участие в беспорядках перед зданием Генеральной прокуроры Молдовы 6 сентября прошлого года. Тогда протестующие требовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.