СБУ задержала на Донетчине боевика незаконной вооруженной группировки "Спарта" (видео)
16:17, 11 января 2016Общество
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В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала боевика незаконной вооруженной группировки «Спарта» террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.
Задержанный дежурил на блокпостах боевиков / Фото УНИАН
Как отмечают в ведомстве, злоумышленник присоединился к террористам в ноябре 2014 года из желания подзаработать. Дежурил на блокпостах боевиков, ремонтировал военную технику.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.
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