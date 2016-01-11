СБУ задержала на Донетчине боевика незаконной вооруженной группировки "Спарта" (видео)

Как отмечают в ведомстве, злоумышленник присоединился к террористам в ноябре 2014 года из желания подзаработать. Дежурил на блокпостах боевиков, ремонтировал военную технику.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.