На Закарпатье из-за сильных морозов открыли 23 пункта обогрева

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, в связи с ухудшением погодных условий на Закарпатье было принято решение об открытии пунктов обогрева, призванных предотвратить случаи переохлаждения.

В частности, за неделю в Ужгороде зафиксированы два случая гибели людей от переохлаждения - 30 декабря 2015 и 5 января 2016 года.

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В результате, по состоянию на 12:00 5 января Управлением ГСЧС Украины в Закарпатской области открыты 23 пункта обогрева в 7 районах - Ужгородском, Иршавском, Раховском, Мукачевском, Свалявском, Тячевском и Межгорском.

«В этих пунктах люди могут согреться и выпить горячего чая, чтобы избежать проблем со здоровьем из-за морозной погоды. При необходимости в крае будут разворачивать новые пункты обогрева», - добавили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Адреса расположения пунктов обогрева размещены на официальном сайте УГСЧС в Закарпатской области и в прессе.