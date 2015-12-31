Определились победители проекта УНИАН-Поддержка - их проблемы агентство берет для решения
13:01, 31 декабря 2015Общество
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Агентство УНИАН подвело итоги голосования в проекте УНИАН-Поддержка.
Определилась тройка лидеров голосования, проблемы которых УНИАН берет для решения. Это: проблемамизерной пенсии учителяот Натальи Павлий, проблема передачи дома в ОСМД от Юрия Лазнюка и проблема незаконной застройки парка Победитель от Виктора Зайцева.
Также в последний день из проекта было изъято одно из обращений - за нарушение правил - попытку «накрутки» голосов.
Тем временем, голосование за другие проблемы читателей УНИАН продолжается! Помогите украинцам в решении их проблем в Новом Году, поддерживая их на странице голосования!
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