Министр подал Тимошенко документы на увольнение начальника "Укрзалізниці"

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ направил 10 июня, представление в Кабинет Министров Украины на освобождение от должности генерального директора “Укрзалізниці” Василия МЕЛЬНИЧУКА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МТСУ.

Ожидается, что вопрос освобождения В.МЕЛЬНИЧУКА от должности генерального директора “Укрзалізниці” будет рассмотрен в ближайшее время, отметили в пресс-службе.

О причинах освобождения пресс-служба МТСУ не сообщает.

Как сообщал УНИАН, 12 мая с.г. в интервью газете “Дело” министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ сообщил, что намеревается затронуть вопрос о соответствии своей должности нынешнего руководителя "Укрзалізниці" В.МЕЛЬНИЧУКА.

"К сожалению, сегодняшнее руководство "Укрзалізниці" недостаточно настойчиво реализует необходимые меры. Потому я принял решение рассмотреть вопрос соответствия своей должности нынешнего руководителя "Укрзалізниці", - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен вскоре, "после соответствующих консультаций с премьер-министром".

Отвечая на вопрос, кто может быть назначен вместо В.МЕЛЬНИЧУКА, И.ВИНСКИЙ посоветовал подождать. "Давайте сначала решим, кого уволить, а затем будем думать, кого назначить... У меня есть ряд достойных кандидатур, которые будут заниматься реформированием отрасли", - сказал он.