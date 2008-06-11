Министр подал Тимошенко документы на увольнение начальника "Укрзалізниці"
Давно уже собирался
Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ направил 10 июня, представление в Кабинет Министров Украины на освобождение от должности генерального директора “Укрзалізниці” Василия МЕЛЬНИЧУКА.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МТСУ.
Ожидается, что вопрос освобождения В.МЕЛЬНИЧУКА от должности генерального директора “Укрзалізниці” будет рассмотрен в ближайшее время, отметили в пресс-службе.
О причинах освобождения пресс-служба МТСУ не сообщает.
Как сообщал УНИАН, 12 мая с.г. в интервью газете “Дело” министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ сообщил, что намеревается затронуть вопрос о соответствии своей должности нынешнего руководителя "Укрзалізниці" В.МЕЛЬНИЧУКА.
"К сожалению, сегодняшнее руководство "Укрзалізниці" недостаточно настойчиво реализует необходимые меры. Потому я принял решение рассмотреть вопрос соответствия своей должности нынешнего руководителя "Укрзалізниці", - сказал И.ВИНСКИЙ.
По его словам, этот вопрос будет рассмотрен вскоре, "после соответствующих консультаций с премьер-министром".
Отвечая на вопрос, кто может быть назначен вместо В.МЕЛЬНИЧУКА, И.ВИНСКИЙ посоветовал подождать. "Давайте сначала решим, кого уволить, а затем будем думать, кого назначить... У меня есть ряд достойных кандидатур, которые будут заниматься реформированием отрасли", - сказал он.