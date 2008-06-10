С 1 сентября в школах Украины введут новый предмет

С 1 сентября в общеобразовательных учебных заведениях Украины вводится курс “Основы потребительских знаний”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Олег ЕРЕСЬКО.

По его словам, подобные курсы преподаются в учебных заведениях всех европейских стран.

О.ЕРЕСЬКО отметил, что этот курс будет еще одним аспектом в подготовке ребенка к жизни в современном постоянно изменяющемся обществе. Он заметил, что курс вводится, чтобы помочь молодежи не только ориентироваться в многообразии услуг и товаров, но и дать знания об их правах как потребителей.

На пресс-конференции О.ЕРЕСЬКО презентовал учебное пособие “Основы потребительских знаний” для 1-12 классов общеобразовательных учебных заведений Украины.

В свою очередь, координатор тренингов для учителей Оксана ОВЧАРУК сообщила, что учебное пособие было разработано в рамках совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН “Сообщество потребителей и общественные объединения” в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины и Академией педагогических наук Украины. По ее словам, этот курс не обязателен, он может изучаться как отдельный предмет или через интеграцию в содержание других предметов: основ здоровья, биологии, математики, экономики, географии.

Она также отметила, что в курс для изучения включены вопросы о разных услугах: коммунальных, туристических, банковских, а также ориентирование при выборе товаров.

О.ОВЧАРУК сообщила, что в пособии по “Основам потребительских знаний” есть, в частности, такие темы: как читать этикетки, какие существуют вредные добавки, как различать маркировку. По ее словам, такие знания дадут возможность людям делать сознательный выбор во время приобретения товаров и услуг.

Менеджер проекта “Сообщество потребителей и общественные объединения” Клавдия МАКСИМЕНКО сообщил, что на сегодняшний день уже более 1 тыс. школ и других заведений общего среднего образования со всей Украины подали заявки на введение этого курса. По ее словам, для подготовки учителей уже проведен ряд всеукраинских семинаров.

К.МАКСИМЕНКО отметила, что курс “Основы потребительских знаний” будет преподаваться бесплатно, пособие по этому курсу также будет предоставляться бесплатно.

По ее словам, книга будет издана тиражом 7 тысяч экземпляров и распространена по школам.

К.МАКСИМЕНКО сообщила, что текст настоящего руководства размещен на сайте http//www.consumerinfo.org.ua.