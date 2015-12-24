"Киевгаз" за последние три года улучшил безопасность городских сетей в 18 раз

Благодаря обновлению и модернизации газотранспортной сети Киева удалось уменьшить аварийность в газовых сетях в 18 раз, - сообщили "ДС" в пресс-службе "Киевгаза".

В компании отмечают, что поддержка инициатив компании мэром Киева Виталием Кличко в 2015 году позволила привести 5 из 6 главных газораспределительных станций столицы в соответствие с лучшими европейскими стандартами.

Так, замена устарелых регуляторов давления снизила аварийность на 21% - уменьшились ситуации с завышением или занижением давления, утечкой газа из системы. Компания запустила уникальную систему контроля аварийных ситуаций, которая позволяет не просто оперативно отслеживать аварии, но и в режиме реального времени находить самый оптимальный путь решения и локализации проблем.

Кроме безопасности, замена морально устаревшего оборудования на газораспределительной станции №2 позволила на 30% увеличить пропускною способность.

Реформы в "Киевгазе" коснулись и энергоэффективности: системы регулирования давления в газотранспортных сетях города (телеметрии) бесперебойно работают от солнечных батарей украинского производства. Это не только экономит электроэнергию, но и позволит поддерживать работу системы, критически важной для безопасности транспортировки газа, даже при отсутствии электричества.

Директор аварийной службы "Киевгаза" Андрей Лях на презентации модернизированных объектов газовой сети города пообещал: "В Киевеможетпропастьсветивода. Но газ - будет!".

Но в "Киевгазе" жалуются, что из-за нарастающих долгов по неуплате за потребленный газ у компании не хватит средств не только на модернизацию газовых сетей, но и на обеспечение беспрерывной работы аварийной службы. Основной причиной увеличивающихся долгов за газ специалисты компании называют заведомо заниженные нормы потребления газа, которые установил Кабинет министров своим распоряжением №237 от 29.04.2015.