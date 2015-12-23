Рада предоставила полиции полномочия регулировать приобретение и использование оружия и взрывчатки

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3225 в целом с предложениями президента проголосовали 237 народных депутатов.

Законом определено, что до урегулирования на законодательном уровне полномочий органов Министерства внутренних дел органам Национальной полиции предоставлены полномочия выдавать и аннулировать в соответствии с законодательством разрешения на приобретение, хранение, ношение, перевозку и использование оружия, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, других предметов, материалов и веществ, относительно хранения и использования которых установлены специальные правила, порядок и на которые распространяется действие разрешительной системы органов внутренних дел, а также на открытие и функционирование объектов, где они хранятся или используются, деятельность стрелковых тиров, стрельбищ невоенного назначения, охотничьих стендов, предприятий и мастерских по изготовлению и ремонту оружия, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, боеприпасов, магазинов, в которых осуществляется их продажа, пиротехнических мастерских, пунктов изучения материальной части оружия, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, правил обращения с ними и применения.

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Предусмотрено, что оперативно-розыскные дела, заведенные оперативными подразделениями МВД до вступления в силу закона "О Национальной полиции", передаются образованными в установленном порядке соответствующими ликвидационными комиссиями оперативным подразделениям Национальной полиции с учетом их компетенции.

Оперативные подразделения Нацполиции принимают такие дела и приобретают в отношении них полномочия в соответствии с законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и Уголовного процессуальным кодексом.

Граждане из числа бывших лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, которые были уволены со службы по состоянию здоровья, по возрасту, в связи с сокращением штата, члены их семей (жена (муж), дети до 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях - до 23 лет) имеют право на медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения МВД согласно условий, определенных законом "О Национальной полиции".

Вузы со специфическими условиями обучения, относящиеся к сфере управления МВД и осуществлявшие обучение курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов по государственному заказу на подготовку специалистов для нужд милиции, продолжают обучение и подготовку специалистов для Нацполиции в пределах ранее доведенного государственного заказа для нужд милиции.

Курсанты, слушатели, адъюнкты и докторанты дневной формы обучения высшего учебного заведения со специфическими условиями обучения, относящегося к сфере управления МВД, которые на 6 ноября 2015 года имели специальные звания милиции, принимаются на службу в Национальную полицию путем издания руководителем соответствующего высшего учебного заведения приказов о назначении их на соответствующие должности в этом учреждении с одновременным присвоением первичных специальных званий полицейских.

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Работники милиции, которые по состоянию на 6 ноября 2015 года работали в вузах со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления МВД, и изъявили желание проходить службу в Нацполиции на должностях, замещаемых полицейскими в таких учебных заведениях, при условии соответствия требованиям полицейских, определенным законом "О Национальной полиции", могут быть приняты на службу в полиции путем издания руководителями этих учебных заведений (а в отношении руководителей таких заведений – министром внутренних дел) приказов о назначении на соответствующие должности, замещаемые полицейскими. Эти лица приобретают статус полицейских, командированных в такие учебные заведения с оставлением на службе в Национальной полиции, и проходят службу в соответствии с законом "О Национальной полиции".

Закон определяет, что гражданам Украины из числа бывших работников милиции, которые уволены со службы в органах внутренних дел в связи с выходом на пенсию и по закону признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилая площадь предоставляется в первоочередном порядке.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.