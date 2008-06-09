На шахте имени К.Маркса работают 235 человек и 43 единицы техники

На шахте им. Карла Маркса в городе Енакиево Донецкой области продолжается поиск 13 горняков.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС полковник Игорь КРОЛЬ, на протяжении 9 июня спасены и подняты на поверхность 24 горняка, которые с диагнозом „ситуативный синдром” госпитализированы (1 – с ожогами). Всего в лечебных заведениях города и областного центра находятся 29 рабочих этого угольного предприятия, из них: 3 – в тяжелом состоянии, 2 – в состоянии средней степени тяжести, 24 – на обследовании.

На шахте работают 235 человек и 43 единиц техники от Минуглепрома, МЧС и МОЗ. Группами психологического обеспечения МЧС проводится работа с семьями пострадавших горняков.

Как сообщал УНИАН, 8 июня о 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалы попали 37 горняков.