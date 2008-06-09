На Духов день пройдет крестный ход в Крыму

В Духов день, который в этом году выпадает на 16 июня, в Крыму пройдет крестный ход, посвященный 1020-летию Крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН у пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии, крестный ход пройдет от Ангарского перевала на одну из вершин Чатыр-Дага - Эклизи-Бурун (с греческого «Церковный мыс»).

«С древних времен и до переселения греков из Крыма там стоял православный греческий храм в честь Пресвятой Богородицы «Всепречистая», - отмечается в сообщении. На вершине горы будет совершен благодарственный водосвятный молебен.

Для участия в крестном ходе приглашаются священнослужители канонической Православной церкви, прихожане храмов Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, военнослужащие, казачество, православная молодежь Крыма и все желающие.

Крестный ход проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

* * * Духов день, или День Святого духа - христианский праздник, отмечается в понедельник, следующий после Троицы. В этом году Троица отмечается 15 июня.