На шахте им. Карла Маркса подняты на поверхность все найденные горняки
21:06, 09 июня 2008Общество
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Продолжаются поиски еще 12 человек
На шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области подняты на поверхность 24 горняка, обнаруженных в шахте после взрыва газово-пылевой смеси.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной горноспасательной службы в Донецке, по состоянию на 20.00 горноспасатели подняли на поверхность 24 горняка.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами оказались 37 горняков.
Вчера был найден без признаков жизни один шахтер.
Судьба еще 12 остается неизвестной.
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