На шахте им. Карла Маркса подняты на поверхность все найденные горняки

На шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области подняты на поверхность 24 горняка, обнаруженных в шахте после взрыва газово-пылевой смеси.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной горноспасательной службы в Донецке, по состоянию на 20.00 горноспасатели подняли на поверхность 24 горняка.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами оказались 37 горняков.

Вчера был найден без признаков жизни один шахтер.

Судьба еще 12 остается неизвестной.