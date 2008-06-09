Тимошенко: ужасные аварии на шахтах - следствие колоссальной коррупции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству угольной промышленности разработать комплекс мер по предотвращению возникновения аварий на глубоких шахтах и утвердить его на заседании Кабинета министров 11 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня на внеочередном заседании правительства, на котором рассматривался вопрос ликвидации последствий аварии на шахте им. К.Маркса в г. Енакиево.

Кроме того, учитывая, что взрывы, как правило, происходят на шахтах глубиной свыше километра, премьер-министр поручила составить полный реестр шахт, где ведется добыча угля на такой глубине, изучить объемы производства, определить количество работающих там людей, проанализировать ситуацию с аварийностью на таких предприятиях, чтобы принять решение о режиме их дальнейшей эксплуатации.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО „такие ужасные аварии - это следствие разрушения угольной отрасли на протяжении последних 17 лет, колоссальной коррупции в этой сфере - когда государственные средства на развитие отрасли не доходили шахтам”.

По данным пресс-службы, правительство приняло решение о выделении средств на ликвидацию последствий аварии, спасательные работы и помощь семьям горняков, пострадавших вследствие аварии на шахте им. К.Маркса.

Правительственная комиссия, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, уже вторые сутки координирует работы по спасанию людей, которые во время аварии на шахте им. К.Маркса в Енакиево находились под землей.