Сечевые стрельцы, погибшие в 1939 г., до сих пор не похоронены

Ивано-Франковский областной совет призывает руководство государства, а также коллег из Львовского и Закарпатского облсоветов построить на Верецком перевале украинских Карпат Пантеон славы украинским Сечевым стрельцам к 70-летию Карпатской Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Верховной Раде и Кабинету министров Украины, а также к Закарпатскому и Львовскому областным советам было принято сегодня на заседании сессии Ивано-Франковского облсовета.

“Обращаем ваше внимание, что Верецкий перевал - место трагических событий 1939 года, где были жестоко замучены украинские Сечевые стрельцы, выступившие на защиту Карпатской Украины от фашизма хортистской Венгрии. Среди них были наши земляки: галичане, волыняне буковинцы, закарпатцы, которые до сих пор не похоронены и память которых не почтена по-христиански”, – говорится в обращении.

Так депутаты поддержали заявление общественных, культурных и политических организаций Закарпатья относительно ситуации вокруг Верецкого перевала.

“К депутатам Ивано-Франковского областного совета обратились представители общественных и культурно-просветительских организаций Закарпатья по поводу возведения на Верецком перевале памятника к 1100-летию обретения венграми новой родины. Разделяя мнение, что установление такого знака было бы уместным на границе двух государств, считаем, что в любом случае он должен трактоваться как символ благодарности семи венгерских племен нашим далеким предкам, которые пропустили их через свою землю к Дунайской долине... Мы не отрицаем чужой истории, но имеем право на историю собственную”, – отмечается в принятом обращении.

Депутаты Ивано-Франковского облсовета просят тех, кому адресовано обращение, “вмешаться в ситуацию” и “с целью чествования павших героев обеспечить возведение на горе Пантеона славы украинским Сечевым стрелкам, которые погибли, защищая родную землю”.

“Такой Пантеон будет иметь особое значение к 70-летию Карпатской Украины, которое будем отмечать в 2009 году. Верецкий перевал – это наша гордость, наша боль, наша история. Восстановить справедливость и достойно почтить память его защитников – долг каждого из нас”, – подчеркивают депутаты Ивано-Франковского облсовета.