Список улиц в Киеве, где до 17 июня не будет горячей воды

До 17 июня будут длиться испытания тепловых сетей в Печерском, Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах Киева, в связи с чем часть жителей этих районов будут оставаться без горячего водоснабжения.

Как сообщается на официальном веб-портале акционерной энергоснабжающей компании “Киевэнерго”, две недели без горячей воды (ее подача была прекращена 2 июня) останутся жители жилых массивов Русановки, Березняков, Телички, Зверинца, Липок, Черной горы и Печерска.

Точнее, это касается домов, которые расположены в пределах улиц Промышленной, Киквидзе, бульвара Дружбы народов, улиц Чешской, Чигорина, Щорса, переулков Лабораторного и Госпитального, бульвара Леси Украинки, улицы Шовковичной, переулка Козловского, улиц Круглоуниверситетской, Банковой, Лютеранской, Ольгинской, Институтской, Садовой, Михаила Грушевского, Парковой дороги, Крепостного переулка, Кловского спуска, улиц Московской, Кутузова, Арсенальной площади, улицы Январского восстания; Деревообрабатывающего переулка, Надднепрянского шоссе, бульвара Дружбы народов, улиц Энтузиастов, Березняковской, Днепровской и Русановской набережных; улиц Козелецкой, Авторемонтной, бульвара Лепсе, улиц Василенко, Выборгской, переулка Машиностроительного, улиц Тупикова, Леваневского, Нежинской, Галана, вдоль железнодорожных путей, улицы Пост-Волынской.

В случае возникновения повреждений тепловых сетей, подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будут дополнительно извещены жилищно-эксплуатационные организации.

В случае выявления повреждения подземных трубопроводов с провалами и выбросом горячей воды на поверхность АЭК “Киевэнерго” просит киевлян сообщать об этом по телефонам:

в Днепровском районе: 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47;

в Голосеевском и Печерском районах: 528-11-69, 529-88-75, 291-08-47;

в Соломенском районе: 272-23-73, 497-01-00.

Телефон информационно-справочной службы “Киевэнерго”: 0-88.