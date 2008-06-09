Искать горняков во взорвавшейся шахте мешают подземные воды

Темпы поисков горняков шахты имени Карла Маркса не снижаются, хотя подземные грунтовые воды мешают проведению поисково-спасательных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

Спасательные работы ведутся, и все техническое оснащение для этого есть, сказала Р.БОГАТЫРЕВА, добавив, что ожидается следующий подъем.

Она напомнила, что уже подняты на поверхность 17 горняков, которые оказались под завалами в результате взрыва.

«Уже 17 работников шахты живые подняты и встретились со своими семьями», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА. Она выразила надежду, что «и другие с часу на час должны возвратиться в свои семьи».

По ее словам, горняки поднимаются со второго скипового (грузового) ствола, а в пассажирском стволе спасателям удалось продвинуться на 400-450 метров. Р.БОГАТЫРЕВА сообщила, что и в пассажирском стволе «есть предположительные данные, что и там находятся горняки». Пока сложно восстановить сообщаемость этих двух стволов, и для этого необходимо время, работы ведутся, заключила она.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами оказались 37 горняков.

Сегодня ночью в 03.50 были спасены и подняты на поверхность два горняка. Утром спасатели обнаружили живыми еще 21 горняка, из которых до 17-ти часов были подняты 15.

Вместе с тем пресс-служба Кабмина около 13-ти часов распространила недостоверную информацию о поднятии на поверхность 21 горняка.