62 украинца застряли в Египте из-за головотяпства туркомпании

Группа украинских туристов в составе 62 человек не смогла вовремя вылететь из Египта на родину в результате несвоевременной оплаты их пребывания в г. Таба туристической компанией «Слобода Тур».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Арабской Республике Египет.

Благодаря своевременному вмешательству в сложившуюся ситуацию сотрудников дипломатического учреждения группа украинцев сегодня утром вернулась чартерным рейсом из г. Шарм Ель-Шейх в Украину.

Еще часть украинских туристов, около 60 человек, продолжают свой отдых согласно туристическим путевкам.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Арабской Республике Египет и в Департаменте консульской службы.