Самоубийства и пытки стали привычным явлением в украинских тюрьмах?

В последнее время массово стала поступать информация о жестоких нарушениях прав осужденных в местах лишения свободы, а на протяжении десяти последних дней в Украине четверо осужденных лишили себя жизни.

Об этом идет речь в сообщении Винницкой правозащитной группы, текстом которого располагает УНИАН.

Так, за последние сутки в Винницкую правозащитную группу поступила информация о массовых избиение осужденных в Стрижавской исправительной колонии №81 и в Темновской исправительной колонии №100 (Харьковская область).

В соответствии с информацией, которой располагает ВПГ, 7-8 июня сотрудники Стрижавской ИК №81 жестоко избили троих осужденных. "На телах осужденных есть следы от побоев, поэтому администрация колонии делает все для того, чтобы не допустить для встречи с ними прессу и правозащитников", сообщает ВПГ.

По информации правозащитников, причиной избиения является "несогласие осужденных с жестоким унижением человеческого достоинства со стороны администрации колонии и предупреждение со стороны осужденных о том, что они будут прибегать к акциям мирного протеста против унижений".

По сообщению ВПГ, в изоляторе колонии №100 содержатся более 60 человек, 7 июня пыткам подверглись четверо осужденных. "Среди методов пыток, которые применяются к осужденным, - избиение, заматывание рук и ног во влажные полотенца, что вызывает тяжелую боль после высыхания полотенец, «растяжка», привязка к батарее наручниками», говорится в сообщении.

Правозащитники обращаются к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой посетить колонии №100 та №81 и встретиться с осужденными, которые, согласно сообщениям, подверглись пыткам.