В Украину пришла жара

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 10 июня, кратковременные дожди пройдут только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Температура ночью 10-15°, на юге Крыма 17-19°, в Карпатах и местами в восточных областях 4-9°; днем 26-31°, в Карпатах 13-18°.

11-12 июня сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь 12 июня в западных, местами северных областях, а днем и в Крыму, Приазовье и восточных областях кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 13-18° (11 июня в восточных областях, на севере Левобережья и в Крыму 9-14°); днем 26-31°, 12 июня в западных областях 22-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

13-14 июня в западных областях временами пройдут дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков, лишь 14 июня в северных, центральных, Одесской, Николаевской области местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 13-19°, 14 июня в западных областях местами 10-12°; днем 24-30°, в западной части понижение до 16-22°.

Завтра в Киеве без осадков. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 27-29°.

11-14 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.