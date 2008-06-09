Судьи обсуждают приговор генералам, причастным к Сныливской трагедии

Сегодня коллегия судей Военного апелляционного суда Центрального региона пошла в совещательную комнату для вынесения приговора по делу четырех генералов Военно-воздушных сил Украины, которые обвиняются в причастности к авиакатастрофе в Скнылове.

Об этом УНИАН сообщил адвокат одного из подсудимых.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнылив в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 человек признаны судом пострадавшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. На данный момент наказание в тюрьме отбывает лишь пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

25 февраля 2008 года Военный апелляционный суд Центрального региона начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырех генералов ВВС Украины, причастных к организации авиашоу на Скныловском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего Военно-воздушными силами Сергея ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса Александра ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса Владимира АЛЕКСЕЕВА.