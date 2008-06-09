Среди выживших в шахте им. К.Маркса - женщина-медсестра

На енакиевской шахте имени Карла Маркса горноспасатели подняли на поверхность 6 из 21 обнаруженного сегодня горняка, в числе которых и женщина-медсестра.

Об этом сообщил на брифинге первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, который возглавляет Правительственную комиссию по выяснению причин аварии на шахте им. К.Маркса.

Всего, по его словам, подняты на поверхность 8 горняков (УНИАН: двое были подняты ночью в 3.50. Сегодня около 12-ти спасатели обнаружили живыми еще 21 горняка. Через час пресс-служба Кабмина поспешила сообщить, что они уже подняты на поверхность).

По словам А.ТУРЧИНОВА, к обнаруженным горнякам спасатели спустили воду и лекарства.

А.ТУРЧИНОВ акцентировал, что пока он намерен информировать только о тех живых, с которыми есть связь и которые подняты на поверхность, и пока не идет речь о пропавших без вести.

«Пока не остановлены аварийно-спасательные работы, мы не будем говорить о пропавших без вести и о погибших», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также объяснил, что горняки были рассредоточены под землей в разных местах и особую проблему вызывают те, которые успели сесть в клеть, чтобы подняться на поверхность. По его словам, взрыв был такой мощной силы, что трудно предположить, где остановилась клеть.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно списку, вывешенному в конференц-зале шахты, следует, что на сегодня на 10 утра под землей находилось 35 горняков: на участке №41 – 8 человек, на участке №55 – 5 человек, на участке №72 – 3, на участке № 78 – 3, на участке шахтного транспорта – 10 человек, на участке профилактических работ по технике безопасности – 3 человека, участке водоотлива – 3 человека, в подземном медпункте – 1 медсестра.