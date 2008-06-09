Выпускники подали 1350 апелляций на результаты внешнего тестирования

По состоянию на 9 июня в Украинский центр оценивания качества образования поступило 1350 апелляций на результаты внешнего тестирования, или 0,14% от общего количества тестов, написанных участниками во время основной сессии 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, в то же время в европейских странах нормальным количеством апелляций считается показатель 1% от всего количества работ.

Украинским центром оценивания качества образования уже создана апелляционная комиссия, которая начала работу. Работу комиссии дополняют группы специалистов по предметам, которые повторно оценивают работы, по которым поданы апелляции.

Участники внешнего независимого оценивания имеют право подать апелляцию по своим результатам на протяжении 5 дней с момента получения сертификатов.

С порядком представления апелляций и формой апелляционного заявления можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования – www.testportal.gov.ua.