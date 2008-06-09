В Кобеляках украли Ленина

В Кобеляках Полтавской области украден бюст Владимира Ленина.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, отсутствие бюста обнаружил местный житель, идя утром мимо монумента, расположенного на улице Ленина в Кобеляках.

«Проверкой выяснено, что исчезнувший бюст Ленина не относится к мемориальным комплексам, памятникам архитектуры и не занесен в государственный реестр памяток истории и культуры Украины», - сказал представитель ЦОС.

По предварительным данным, неизвестные сбросили бюст с постамента, после чего, погрузив его, транспортировали в неизвестном направлении. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела относительно исчезновения памятника.

Как сообщалось, в прошлом году в Кобеляках хулиганы отбили и сбросили на асфальт голову памятника Ленину .