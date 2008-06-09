В подчиненного Винского стреляли из-за туалетной бумаги?

Сотрудник Министерства транспорта и связи Вадим ЛОГВИНЕНКО, автомобиль которого расстреляли 4 июня из пистолета под Киевом, возглавлял комиссию Департамента железнодорожного транспорта Минтранссвязи по проверке железных дорог к летним перевозкам.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава этого департамента Михаил МАКАРЕНКО.

«В конце апреля был подписан приказ министром транспорта Иосифом ВИНСКИМ о проверке технического состояния подготовки пассажирских вагонов к летним перевозкам, а именно: техническое состояние, как выполняется технология ремонта, экипировка вагонов, достаточно ли материалов закупается для того, чтобы обеспечить вагоны туалетной бумагой, моющими средствами, мылом и пр.», - отметил он.

В состав комиссии под руководством сотрудника Департамента В.ЛОГВИНЕНКО входили представители шести железных дорог Украины.

Комплексная проверка велась по всем дорогам «Укрзализныци» и на данный момент уже завершилась.

«Результаты проверки уже есть, там (выявлены – УНИАН) небольшие нарушения технологических процессов, сделаны небольшие замечания в адрес экипировки вагонов, качества подготовки вагонов в рейс и т.п. по всем дорогам», - отметил М.МАКАРЕНКО.

В то же время, по его словам, при проверке Юго-Западной железной дороги в министерство начали поступать жалобы. «Как пришли на Юго-Западную - начались угрозы, начались письма, Минтранс завалили кучами анонимок и письмами с подписью слесарей и сантехников, что Минтранс занимается несвойственными ему функциями. Хотя вопрос качества подготовки и организации пассажирских перевозок - это государственный вопрос и входит в функции государственного регулирования и контроля», - отметил он.

В то же время М.МАКАРЕНКО не прокомментировал информацию о связи между этими проверками и покушением на В.ЛОГВИНЕНКО. По словам руководителя Департамента, инцидентом занимается следствие, а не Министерство транспорта и связи.

Как сообщалось, 4 июня около 20.00 в Киевской области у села Мытница Васильковского района был обстрелян автомобиль «Мерседес», в котором находились сотрудники Минтранссвязи.

По данным пресс-службы криминальной милиции МВД Украины, мужчина на скутере «Хонда» обогнал иномарку, после чего открыл огонь.

В машине находился сотрудник Минтранссвязи В.ЛОГВИНЕНКО со спутницей. В.ЛОГВИНЕНКО не пострадал, пассажирка «Мерседеса», сотрудница «Укрзализныци» 1975 года рождения, получила ранение пальца руки.

Следователи отрабатывают несколько версий, для чего изучается архив преступлений, совершенных за годы независимости Украины в отношении сотрудников «Укрзализныци».