В Кабмине ожидают существенного снижения инфляции

Правительство ожидает в июне существенное снижение инфляции и считает, что по итогам года ее размер не превысит прошлогодний показатель в 16,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что правительство ожидает значительное снижение инфляции на протяжении всего лета. «В результате проведения целенаправленных антиинфляционных мер правительством совместно с Национальным банком ожидаем значительного снижения индекса потребительских цен в июне, июле и августе. И думаю, что до конца года будем иметь показатель меньше, чем в 2007 году», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Вместе с тем министр заявил, что не является сторонником прогнозирования инфляции, поскольку зачастую не только в Украине, но и других постсоветских странах эти прогнозы используются для политических спекуляций, что в результате приводит к увеличению инфляционных ожиданий и негативно отражается на показателях инфляции.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что темпы снижения инфляции в мае являются результатом проведения антиинфляционных мер правительством и Национальным банком.

В то же время Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что правительство не удовлетворено действиями Антимонопольного комитета в контексте работы по борьбе с инфляцией.

«Мы получили не тот эффект (от Антимонопольного комитета – УНИАН), на который рассчитывали», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%.

В апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составила 30,2%, в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года – 24,4%.