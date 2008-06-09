В шахте им. Карла Маркса нашли живыми 21 горняка
12:44, 09 июня 2008Общество
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Спасатели дошли до отметки 1000
По предварительной информации, на глубине 1000 метров в шахте имени Карла Маркса горноспасатели обнаружили живыми 21 горняка.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на поверхность поднимают первых четверых горняков.
Родственникам этих шахтеров разрешили пройти к скиповому стволу, где будут подняты горняки.
Этот факт подтвердила также пресс-секретарь теруправления Госпромнадзорохранытруда Донецкой области Марина НИКИТИНА.
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