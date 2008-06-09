В шахте им. Карла Маркса нашли живыми 21 горняка

По предварительной информации, на глубине 1000 метров в шахте имени Карла Маркса горноспасатели обнаружили живыми 21 горняка.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на поверхность поднимают первых четверых горняков.

Родственникам этих шахтеров разрешили пройти к скиповому стволу, где будут подняты горняки.

Этот факт подтвердила также пресс-секретарь теруправления Госпромнадзорохранытруда Донецкой области Марина НИКИТИНА.