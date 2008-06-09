В Харьковской области волчица искусала шесть человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Игоря ТЕРЕХОВА, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были застрелить зверя.

Поскольку есть подозрения, что волчица была больна бешенством, всем пострадавшим были сделаны прививки от бешенства, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. По словам И.ТЕРЕХОВА, четверо пострадавших находятся в больницах, в том числе 9-летний ребенок.