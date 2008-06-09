В Енакиево родственники горняков ворвались в шахтоуправление

В Енакиево родственники пострадавших горняков силой ворвались в шахтоуправление, требуя объяснить ситуацию и наказать всех виновных в том, что люди оказались под завалами.

По словам жены одного из горняков, судьба которых остается неизвестной, количество газа в шахте часто превышало допустимый уровень. «Муж говорил каждый день, что такое количество газа в шахте, что бурить нельзя, а их заставляли бурить насильно, потому что им нужен уголь, а не люди», – сказала она.

Родственники других пострадавших крайне возмущены, у них истерика, они требуют и ждут объяснений со стороны руководства шахты, сетуя на то, что до сих пор к ним никто не выходил и не объяснял сложившуюся ситуацию.

По словам родственников пострадавших, зарплаты шахтеров были в размере до 2 тыс. грн., «да и то, эти деньги постоянно дробили и выдавали за три-четыре раза».

Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса в Енакиево произошел взрыв и пожар, под завалами очутились 37 горняков.

По состоянию на сегодняшнее утро спасены и подняты на поверхность два горняка. Кроме того, был обнаружен без признаков жизни один шахтер. Судьба еще 34 остается неизвестной.

В целом в больницы госпитализированы 7 пострадавших.