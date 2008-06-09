Спасатели вручную разбирают завалы на шахте им. Карла Маркса

Правительственная комиссия по выяснению причин и последствий взрыва на шахте им. Карла Маркса в городе Енакиево Донецкой области приняла решение подготовить документы относительно финансирования работ по срочной ликвидации аварии на шахте.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ во время брифинга по результатам вечернего заседания Правительственной комиссии, передает пресс-служба Кабинета министров.

А.ТУРЧИНОВ заверил, что Правительственная комиссия и спасательные отряды, работающие на шахте им. Карла Маркса в городе Енакиево, делают все для того, чтобы спасти жизнь горняков. „Головне для нас сегодня – это жизнь людей”, - сказал он.

Первый вице-премьер-министр сообщил, что на данный момент полностью разобран завал главного ствола шахты, но работы осложняются из-за высокой загазованности. „Поэтому разбор завалов осуществляется вручную, поскольку нельзя использовать электрическое оборудование”, - уточнил он.

Как сообщил А.ТУРЧИНОВ, следующее заседание Правительственной комиссии по выяснению причин и последствий взрыва на шахте им. К.Маркса в городе Енакиево состоится в 10 час. 9 июня.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами очутились 37 горняков.

По состоянию на сегодняшнее утро спасены и подняты на поверхность два горняка. Кроме того, был обнаружен без признаков жизни один шахтер. Судьба еще 34 остается неизвестной.

В целом в больницы госпитализированы 7 пострадавших.