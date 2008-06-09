Станет ли взрыв в Енакиево последней каплей?
Волынец говорит о системном явлении
|Михаил ВОЛЫНЕЦ
Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ.
По его словам, несмотря на предписание Госгорпромнадзора от 6 июня о запрещении добычи угля, по показаниям самих горняков, на шахте еще два дня после этого вплоть до взрыва продолжались подземные работы.
М.ВОЛЫНЕЦ сказал: «Удивляет то, что аварии уже становятся системным явлением. Еженедельно где-то возникают пожары, происходят взрывы. По-видимому, это уже последняя капля, и следует положить этому конец».
Он заявил о намерении возглавляемого им профсоюза призвать правительство в этот раз таки наказать настоящих виновников трагедии.
М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что в случае игнорирования этого призыва НПГУ готов, как он сказал, «трансформировать его в требования», и поддержал намерение первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА закрыть шахту имени Карла Маркса.
Как сообщал УНИАН, в 5.00 8 июня на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами очутились 37 горняков.
По состоянию на сегодняшнее утро спасены и подняты на поверхность два горняка. Кроме того, был обнаружен без признаков жизни один шахтер. Судьба еще 34 остается неизвестной.
Всего в больницы госпитализированы 7 пострадавших.