Станет ли взрыв в Енакиево последней каплей?

Причиной взрыва на шахте имени Карла Маркса в Енакиево является очередное проявление системного пренебрежения безопасностью труда в угольной отрасли.

Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, несмотря на предписание Госгорпромнадзора от 6 июня о запрещении добычи угля, по показаниям самих горняков, на шахте еще два дня после этого вплоть до взрыва продолжались подземные работы.

М.ВОЛЫНЕЦ сказал: «Удивляет то, что аварии уже становятся системным явлением. Еженедельно где-то возникают пожары, происходят взрывы. По-видимому, это уже последняя капля, и следует положить этому конец».

Он заявил о намерении возглавляемого им профсоюза призвать правительство в этот раз таки наказать настоящих виновников трагедии.

М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что в случае игнорирования этого призыва НПГУ готов, как он сказал, «трансформировать его в требования», и поддержал намерение первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА закрыть шахту имени Карла Маркса.

Как сообщал УНИАН, в 5.00 8 июня на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв и пожар, под завалами очутились 37 горняков.

По состоянию на сегодняшнее утро спасены и подняты на поверхность два горняка. Кроме того, был обнаружен без признаков жизни один шахтер. Судьба еще 34 остается неизвестной.

Всего в больницы госпитализированы 7 пострадавших.