В Киеве неизвестные расстреляли такси, объявлен план "Перехват" - СМИ

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

«Предварительно, в Оболонском районе, на перекрестке Богатырской и Луговой около 2:00 неизвестные на автомобиле BMW расстреляли такси и скрылись», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине военный получил 14 лет за расстрел таксиста, который вез его к месту дислокации

Отмечается, что в результате один человек погиб. Второй в тяжелом состоянии госпитализирован.

«Разыскивается BMW серого цвета, 5 модели, номера 5355. Увидите - сразу звоните 102», - сказано также в сообщении.