В Киеве неизвестные расстреляли такси, объявлен план "Перехват" - СМИ
09:14, 21 декабря 2015Общество
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В ночь на 21 декабря в Киеве неизвестные на автомобиле BMW расстреляли такси и скрылись, в городе объявлен план «Перехват».
В Киеве неизвестные расстреляли такси / ружье / daypic.ru
Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
«Предварительно, в Оболонском районе, на перекрестке Богатырской и Луговой около 2:00 неизвестные на автомобиле BMW расстреляли такси и скрылись», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате один человек погиб. Второй в тяжелом состоянии госпитализирован.
«Разыскивается BMW серого цвета, 5 модели, номера 5355. Увидите - сразу звоните 102», - сказано также в сообщении.
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