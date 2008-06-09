В Крыму перевернулся туристический автобус с 28 пассажирами

Вблизи с. Кочергино Бахчисарайского району Автономной республики Крым на автотрассе Береговое-Бахчисарай перевернулся туристический автобус "Богдан" (принадлежит частному предприятию "Новиков"), в котором находились 28 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия с травмами разных степеней тяжести в травматологическое отделение Сакской городской больницы госпитализированы двое человек.

По предварительным данным, ДТП произошло в силу того, что водитель не справился с управлением.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в АР Крым.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 24 человек, 225 были травмированы.