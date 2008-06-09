Третий горняк найден без признаков жизни

На шахте имени Карла Маркса (Енакиево, Донецкой области) без признаков жизни обнаружен третий горняк. «Он найден без признаков жизни. Сейчас его поднимают», - сообщила «Острову» пресс-секретарь Госгорпромнадзора Марина Никитина.

Накануне двое горняков были обнаружены живыми. Их состояние удовлетворительное.

Всего 8 июня взрывом на шахте имени Карла Маркса в Енакиево было застигнуто 37 горняков. Взрыв был настолько мощным, что пострадали наземные здания вокруг стволов шахты. Строения вокруг одного из стволов воспламенились. Около 6 часов 35 минут пожар надшахтного строения ствола № 2 был ликвидирован. 5 человек, работавших на поверхности, пострадали. Трое из них с сильными ожогами госпитализированы в ожоговый центр Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака. Еще 2 человека находятся в травматологическом и терапевтическом отделениях больниц в Енакиево.

Судьба 34 горняков, оставшихся под землей остается неизвестной