Третий горняк найден без признаков жизни
Судьба 34 шахтеров остается неизвестной
На шахте имени Карла Маркса (Енакиево, Донецкой области) без признаков жизни обнаружен третий горняк. «Он найден без признаков жизни. Сейчас его поднимают», - сообщила «Острову» пресс-секретарь Госгорпромнадзора Марина Никитина.
Накануне двое горняков были обнаружены живыми. Их состояние удовлетворительное.
Всего 8 июня взрывом на шахте имени Карла Маркса в Енакиево было застигнуто 37 горняков. Взрыв был настолько мощным, что пострадали наземные здания вокруг стволов шахты. Строения вокруг одного из стволов воспламенились. Около 6 часов 35 минут пожар надшахтного строения ствола № 2 был ликвидирован. 5 человек, работавших на поверхности, пострадали. Трое из них с сильными ожогами госпитализированы в ожоговый центр Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака. Еще 2 человека находятся в травматологическом и терапевтическом отделениях больниц в Енакиево.
Судьба 34 горняков, оставшихся под землей остается неизвестной