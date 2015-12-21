Порошенко рассказал, когда жители Донбасса и Крыма смогут ездить без виз в ЕС

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

«Выезд за границу в режиме безвизового режима возможен только по биометрическим паспортам. Могу подчеркнуть, что я не исключаю, что некоторые из жителей временно оккупированных территорий - УНИАН) Донбасса и Крыма сможет получить биометрические паспорта, но эти случаи будут рассматриваться отдельно», - отметил он.

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«В общем, мы сможем гарантировать то, что все украинские граждане, которые проживают на временно оккупированной территории, гарантированно смогут получить биометрические паспорта и право безвизового путешествия после возвращения украинского суверенитета, украинской власти, Государственной миграционной службы, украинских реестров, которые позволят сегодня гарантированно выдать украинским гражданам эти паспорта», - добавил президент.

По его словам, это является дополнительным стимулом для возвращения власти на Донбассе и одним из первых элементов стратегии возвращения Крыма.

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В частности, президент Украины Петр Порошенко считает, что крымчан необходимо мотивировать вернуться в Украину.

«Или вы имеете свободу передвижения, свободу и демократические правила жизни внутри Украины, свободу инвестиций, можете спокойно заниматься бизнесом и ряд других преимуществ, или вы сидите в оккупированном Крыму без права получения международных путешествий, с ограниченными возможностями работы, с огромным количеством ограничений относительно переезда, инвестиций, сельского хозяйства и прочего», - отметил Порошенко.

«Мы должны победить в борьбе за мнения крымчан, потому что на Донбассе, я уверен, будет легче», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.

Диалог между Евросоюзом и Украиной о либерализации визового режима начался в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине План действий по визовой либерализации.