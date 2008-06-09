В Енакиево спасатели достали двух живых горняков

Двух живых горняков извлекли спасатели из-под завалов на шахте имени Карла Маркса в Енакиево.

Как сообщили УНИАН в центральном штабе Государственной горноспасательной службы, шахтеров обнаружили сегодня в 3.50 на горизонте 750 метров. Это мастер-взрывник и раздатчик взрывных материалов.

Пострадавшие в удолетворительном состоянии направлены в Енакиевскую городскую больницу.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В настоящее время ведутся работы по монтажу передвижной подъемной установки для спуска спасателей по скиповому стволу № 2 до горизонта 1000 метров.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в 5.00 на шахте имени Карла Маркса в г. Енакиево произошел взрыв. По данным МЧС, пострадали 5 работникив, находившихся на поверхности шахти над стволом по подъему людей №2.

Пожар надшахтного строения был ликвидирован в 6.35. Остается неизвестной судьба 35 шахтеров, из 37 находившихся под землей.