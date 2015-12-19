Пластуны впервые передали президенту Вифлеемский огонь мира

«Этой скаутской традиции уже много лет, но впервые Вифлеемский огонь мира попал в Администрацию президента Украины», - подчеркнули в пресс-службе главы государства.

«Нам очень нужен мир, и именно поэтому мы принесли этот символ мира Вам, господин президент», - сказал член Национального наблюдательного совета Пласта Андрей Лузан, передавая огонь лампадки Порошенко.

Глава государства высказал пожелание, чтобы этот огонек Вифлеемского огня добавил каждому веры в то, что все у нас будет хорошо. По словам Президента, более 30 лет Европа благодаря этой традиции объединяется накануне Рождества. Украина как часть европейской цивилизации после распада Союза присоединилась к этой традиции.

«Пусть этот огонек, принесенный детьми, загорится в домах от Чернигова до Крыма, от Закарпатья до Луганска и продемонстрирует единство Украины и принесет всем этим домам мир», – пожелал Порошенко.

Справка УНИАН. Традиция привозить к Рождеству огонь из Вифлеема родилась в Австрии в 80-годах прошлого века. Инициаторами выступили местные журналисты и скауты. Огонь зажигается на месте рождения Иисуса Христа и перевозится в Европу, где передается от страны к стране.

Ежегодно Austrian Airlines выделяет отдельный самолет, где в специальных контейнерах огонь передается по Европе. Австрийские скауты придумали «скаутскую эстафету» – передавать огонь на пограничных переходах из рук в руки. От середины 2000-х практически все страны (и Украина тоже) отправляют своих представителей в Вену за частицей огня.

В Украине пластуны распространяют Огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разные страны, а также – украинским военным на передовую.