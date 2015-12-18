В НАБУ продемонстрировали образцы одежды Управления спецопераций (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ответ на запросы журналистов в Бюро продемонстрировали образцы форменной одежды, обуви и прочего обмундирования, закупленного для Управления спецопераций, аналогов которых по характеристикам и качеству в Украине нет.

"Сотрудники Управления специальных операций НАБУ получили лучшее обмундирование по соотношению цена-качество и готовы к выполнению возложенных на них обязанностей", - убежден директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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«В одной из групп социальной сети Facebook, а затем и в СМИ был распространен перечень расходов на закупку спецодежды, который якобы предназначен для детективов НАБУ. Хочу подчеркнуть, что одежда и обувь, о которых идет речь, были приобретены для работников Управления специальных операций. Я категорически не согласен с оценками некоторых пользователей социальных сетей, что униформу для спецназовцев можно было бы купить дешевле. Национальное антикоррупционное бюро Украины – единственное бюро в мире, которое имеет в своем штате специальное подразделение, созданное для задержания подозреваемых в совершении коррупционных правонарушений, для защиты свидетелей и работников НАБУ. Чтобы выполнять данные функции, спецназовец должен быть готов к любым погодным условиям. Поэтому для нас очень важно было закупить качественную одежду и обувь», - пояснил А.Сытник.

Заместитель директора Бюро Анатолий Новак в свою очередь отметил: «Мы выбрали компанию «5.11». Те, кто разбирается в проведении специальных операций, знают, что это хороший баланс цены, качества и удобства использования. Аналогичная одежда используется в Нацгвардии и полиции».

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«Напоминаю, что средняя зарплата работника рядового состава Управления спецопераций составляет 5500 грн. Убежден, ребята заслуживают на достойные условия труда и надлежащее материальное обеспечение», - добавил А.Новак.