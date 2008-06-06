Vanco не уверена, что Тимошенко читала то злополучное Соглашение

Компания Vanco Prikerchenskaya Ltd. начала диалог с Межведомственной комиссией по подготовке предложений относительно урегулирования спорных вопросов, возникших в связи с Соглашением о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanco.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Совета директоров Vanco Prikerchenskaya, владелец и основатель Vanco International Ltd. Джин Ван ДАЙК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Наша задача - донести до правительства смысл положений Соглашения о разделе продукции… Я не уверен, что премьер-министр читала само соглашение…», - сказал он.

В свою очередь, как отметил член Совета директоров Vanco Prikerchenskaya, генеральный директор «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК) Максим ТИМЧЕНКО, «нет предмета для переговоров, сейчас не проводятся переговоры, а проводится диалог… мы не вступаем в переговоры в рамках Соглашения о разделе продукции».

Дж. Ван ДАЙК также сообщил, что не услышал от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО никаких аргументов относительно разрыва договора с компанией. По его словам, украинское правительство не смогло сказать, какую именно норму и какого именно закона нарушила компания.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент подписал указ, согласно которому вступило в силу решение СНБО от 30 мая о выводах Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соответствия законодательству при заключении и выполнении Соглашения между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл ЛТД».

В своем решении СНБО, среди прочего, предложил Президенту Украины рассмотреть вопрос о приостановке действия распоряжения Кабинета министров от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл ЛТД» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».