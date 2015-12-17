В Черкассах у автобуса на ходу отлетело переднее колесо

14:25, 17 декабря 2015
Общество
986 0

В центре Черкасс 17 декабря у маршрутного автобуса на ходу отпало переднее колесо.

черкассы автобус паз / busphoto.ru

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области, колесо у автобуса ПАЗ отпало, когда он двигался по бульвару Шевченко по маршруту №14.

Во время аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Причины аварии должна установить техническая экспертиза.

Читайте такжеУ киевской маршрутки на ходу отлетело колесо

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter