В Черкассах у автобуса на ходу отлетело переднее колесо
14:25, 17 декабря 2015Общество
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В центре Черкасс 17 декабря у маршрутного автобуса на ходу отпало переднее колесо.
В Черкассах у автобуса на ходу отпало колесо / busphoto.ru
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области, колесо у автобуса ПАЗ отпало, когда он двигался по бульвару Шевченко по маршруту №14.
Во время аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Причины аварии должна установить техническая экспертиза.
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