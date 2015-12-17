В Черкассах у автобуса на ходу отлетело переднее колесо

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области, колесо у автобуса ПАЗ отпало, когда он двигался по бульвару Шевченко по маршруту №14.

Во время аварии никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Причины аварии должна установить техническая экспертиза.

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