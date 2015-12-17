В ГПУ заявили, что обновление местных прокуратур дало сбой

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил заместитель генпрокурора Виталий Касько.

"Генеральным прокурором не было назначено ни одного внешнего кандидата, то есть лиц, которые ранее не работали в прокуратуре. 84% из них ранее занимали должности руководителей районных прокуратур. Большинство из них работали в том числе с 2010 года", - пояснил Каско.

"Они не подпадают под закон о люстрации, потому что на этом уровне под действие этого закона подпадали лишь прокуроры, которые работали в Киеве", - добавил он.

По словам Касько, "идея Сакварелидзе о приходе новых людей в прокуратуру дала сбой".

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"Во-первых, это подготовка нормативной базы. То, что было подготовлено управлением реформ, было скорректировано управлением правообеспечения, которое не подчинялось Сакварелидзе. Далеко не всех членов комиссии, которых предлагал Давит Сакварелидзе, было назначено, ведь генеральный прокурор имел другое мнение", - пояснил он.

Как известно, 16 декабря генпрокурор Виктор Шокин назначил 154 новых руководителя укрупненных местных прокуратур.