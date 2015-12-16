На Винничине появился еще один отдел пограничной службы
Отдел «Студеная» отвечает современным требованиям, а его инфраструктура и техническое обеспечение позволяет качественно выполнять задачи по охране государственной границы.
На обустройство нового подразделения пограничной службы из областного бюджета выделено около 180 тысяч гривен. 15 декабря вновь созданный отдел «Студеная» Могилев-Подольского пограничного отряда начал свою работу. Персонал подразделения охранять сухопутный участок государственной границы Украины с Приднестровьем, протяженность которой – около 14 км.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
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Отдел «Студеная» отвечает современным требованиям, а его инфраструктура и техническое обеспечение позволяет качественно выполнять задачи по охране государственной границы. Всего в подразделении проходят службу более 30 пограничников.
Отдел «Студеная», который отныне будет защищать южные рубежи Винничины и Украины, открыт с целью уплотнения охраны границы и с учетом изменений в обстановке на Приднестровском сегменте украинско-молдавского рубежа.
«Так случилось, что в течение двух последних лет, кроме вопросов, обеспечивающих жизнедеятельность жителей Винницкой области и Украины, мы чрезвычайно озабочены проблемой безопасности. Это значительный вызов для украинского народа. И особое место в системе территориальной обороны Винницкой области занимает Могилев-Подольский пограничный отряд, - отметил председатель областной государственной администрации Валерий Коровий.
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Глава области подчеркнул, что в этом году на территории Винницкой области расположена 59-я мотострелковая бригада в Гайсине, при содействии областной власти укреплены боеспособность подразделения «Ягуар» в Калиновке и воинской части 3008 в городе Виннице, проведены учения по территориальной обороне путем частичной мобилизации военнообязанных. Все эти меры, подчеркнул Валерий Коровий, осуществлялись ради того, чтобы в непредвиденной ситуации гарантировать безопасность жителям области.