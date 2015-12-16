На Винничине появился еще один отдел пограничной службы

На обустройство нового подразделения пограничной службы из областного бюджета выделено около 180 тысяч гривен. 15 декабря вновь созданный отдел «Студеная» Могилев-Подольского пограничного отряда начал свою работу. Персонал подразделения охранять сухопутный участок государственной границы Украины с Приднестровьем, протяженность которой – около 14 км.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

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Отдел «Студеная» отвечает современным требованиям, а его инфраструктура и техническое обеспечение позволяет качественно выполнять задачи по охране государственной границы. Всего в подразделении проходят службу более 30 пограничников.

Отдел «Студеная», который отныне будет защищать южные рубежи Винничины и Украины, открыт с целью уплотнения охраны границы и с учетом изменений в обстановке на Приднестровском сегменте украинско-молдавского рубежа.

«Так случилось, что в течение двух последних лет, кроме вопросов, обеспечивающих жизнедеятельность жителей Винницкой области и Украины, мы чрезвычайно озабочены проблемой безопасности. Это значительный вызов для украинского народа. И особое место в системе территориальной обороны Винницкой области занимает Могилев-Подольский пограничный отряд, - отметил председатель областной государственной администрации Валерий Коровий.

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Глава области подчеркнул, что в этом году на территории Винницкой области расположена 59-я мотострелковая бригада в Гайсине, при содействии областной власти укреплены боеспособность подразделения «Ягуар» в Калиновке и воинской части 3008 в городе Виннице, проведены учения по территориальной обороне путем частичной мобилизации военнообязанных. Все эти меры, подчеркнул Валерий Коровий, осуществлялись ради того, чтобы в непредвиденной ситуации гарантировать безопасность жителям области.