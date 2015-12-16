Минобороны не должно отказываться от аутсорсинга в сфере питания военных - представитель НАТО

Если украинская армия взяла курс на достижение стандартов НАТО, Минобороны не может отказываться от аутсорсинга в сфере питания военнослужащих.

Продовольственным обеспечением и организацией питания в странах Северо-Атлантического Альянса занимаются исключительно специализированные коммерческие компании, которые привлечены для работы на аутсорсинге.

Об этом сегодня в Киеве заявил представитель Агентства по материально-техническому обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) Др. Бюлент Тюдеш.

«В армиях стран НАТО для обеспечения солдат питанием используется аутсорсинг, то есть гражданские компании», - пояснил он.

По словам представителя NSPA, редкие исключения существуют, но все сопутствующие работы по уборке помещений, мытью посуды и другие хозяйственные функции выполняют гражданские фирмы, а не военнослужащие.

«Но что касается мытья посуды и уборки – все на аутсорсинге», - подчеркнул Бюлент Тюдеш.

Он также отметил, что в подавляющем числе армий НАТО к услугам «военных поваров» не прибегают даже в ходе военных операций, когда использование оборудования для приготовления пищи невозможно. В таких случаях солдатам выдают пайки, которые называют «рационами».

Комментируя инициативы по децентрализации системы продовольственного обеспечения в Вооруженных Силах Украины, представитель НАТО рассказал, что в Альянсе не дробят закупку услуги по предоставлению питания на мелкие контракты. Ведь требования к компаниям-поставщикам достаточно жесткие. Необходимо строжайшее соблюдение всех стандартов - от гигиены, до охраны труда. Понятно, что мелкие фирмы, не имеющие опыта, не смогут обеспечить должный уровень выполнения контракта, но и монополизация одним контрактером всей армии тоже не приветствуется.

«Не может в государстве быть один исполнитель работ для всей армии», - говорит представитель НАТО.

Комментируя расходы на питание военнослужащих Альянса, он рассказал, что единого стандарта не существует, и сумма варьируется в определенном диапазоне, но она гораздо выше, чем в украинской армии, где на питание военнослужащего тратится около 58 гривень в сутки.

«Что касается расходов на питание военнослужащих армий стран НАТО, оно зависит от страны и каким образом построен процесс. В качестве примера могу привести бойцов НАТО в Афганистане, там трехразовое питание, которое стоит порядка 20 евро в сутки на военнослужащего (более 500 гривень – Ред.). Солдат ест, сколько хочет», - подчеркнул Бюлент Тюдеш.

Напомним, Минооброны на базе двух воинских частей во Львове и Одессе проводит эксперимент по отказу от аутсорсинга при организации питания военнослужащих. Народный депутат Дмитрий Тымчук и экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявили, что это противоречит заданию, которое дал Президент Украины министру обороны Степану Полтораку – перевести украинскую армию на стандарты НАТО. Эксперты также раскритиковали попытку проводить закупки продовольствия на уровне командиров частей, так как это экономически нецелесообразно, чревато снижением контроля и рисками коррупции.