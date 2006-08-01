Задержан Султан с четырьмя паспортами и удостоверением украинской разведки

В Одесской области милиция задержала объявленного в международный розыск гражданина России Султанбека АЙДАМИРОВА, известного в уголовном мире как Султан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, уроженец Грозненского района разыскивался российскими правоохранительными органами за совершение особо опасных преступлений. В частности, по решению одного из районных судов Москвы, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей за организацию похищения вице-президента Национальной ассоциации профессионального гольфа. "За его жизнь злоумышленник вымогал и получил 1,5 млн. долл. Платежное поручение о перечислении денег потерпевший подписал под дулом пистолета ", - отмечают в Департаменте по связям с общественностью МВД.

За совершенные преступления в России С.АЙДАМИРОВУ грозит до 15 лет лишения свободы. В Украине злоумышленник пытался скрыться, используя 4 фиктивных паспорта. Сейчас украинская милиция проверяет его на причастность к совершению преступлений в Украине. "Пока ему инкриминируется подделка документов", - сообщили в департаменте, подчеркнув, что при задержании у С.АЙДАМИРОВА изъято поддельное удостоверение полковника украинской разведки. На данный момент решается вопрос о его экстрадиции.