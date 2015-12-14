Неизвестные ограбили квартиру нардепа под Киевом (фото)

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Приехала из командировки. Зашла в квартиру. Шок. Уже один раз пытались ограбить (когда была в командировке летом) – соседи помешали. На этот раз - удалось", - написала Суслова.

Она также сообщила, что вызвала полицию. "Посмотрим, как сработает полиция, пока уже едут 25 мин", - добавила она.

Суслова прошла в парламент по спискам партии "Самопомич", внефракционная. В феврале 2015 года "Самопомич" исключила ее из фракции за голосование за назначение генеральным прокурором Виктора Шокина, а также за непосещение собраний фракции.

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В ВР она возглавляет подкомитет по вопросам гендерного равенства и недискриминации комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.