Львов стал городом литературы ЮНЕСКО

Статус Города литературы для Львова будет означать интеграцию в мировой книжный контекст, развитие литературного туризма, популяризацию украинских культурных достижений в мире, сообщает ZAXID.NET.

Львов получил этот статус лишь со второй попытки. Первая заявка, которую подали в 2013 году, была отклонена. Тогда основным замечанием было то, что во Львове не хватает литературных мероприятий.

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Заявку на вступление подавали Львовский городской совет и Институт города, совместно с деятелями культуры и общественностью. Чтобы получить возможность принять участие в конкурсе, заявка города-претендента должны поддержать города, которые уже получили титул «Город литературы ЮНЕСКО». Представление Львова одобрили Дублин, Эдинбург, Норвич, Мельбурн и Краков.

«Мы не получим денег за этот статус. Но это - признание нашей работы, и доступ к сети других городов, участвующих в программе Creative Cities», - прокомментировала представитель управления культуры Львовского горсовета Богдана Брилинская.

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Богдана Брилинская отметила, что одним из первых инициаторов участия Львова в программе Города литературы ЮНЕСКО стал "Форум издателей".

«Это звание к чему-то обязывает. Став «Городом литературы», Львов будет включен в сеть литературных туристических маршрутов. Жители многих стран, которые интересуются литературой, будут проинформированы о появлении нового интересного объекта на карте их интересов и смогут открыть для себя более 100 интересных писателей, чьи жизнь и творчество связаны со Львовом». - рассказала президент "Форум издателей" Александра Коваль.

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«Теперь мы должны работать, чтобы подтверждать этот статус. Верю, что этот титул станет толчком для новых международных проектов. Это дает возможность почувствовать себя признанным. Недаром в программе креативных городов литература является отдельным искусством. А Львов имеет богатую литературную историю, он вдохновляет на творчество», - говорит Богдана Брилинская.

«Город литературы ЮНЕСКО» – это проект в рамках сети Creative Cities. Статус был введен в 2004 году. Созданная в 2004 году сеть креативных городов включает 116 членов. Целью программы является содействие социальному, экономическому и культурному развитию городов.

Перечень городов, которые добавились к сети:

Аделаида (Австралия) - музыка

Аль-Ахса (Саудовская Аравия) - прикладное и народное искусство

Остин (США) - медиа

Багдад (Ирак) - литература

Бамиан (Афганистан) - прикладное и народное искусство

Бандунг (Индонезия) - дизайн

Барселона (Испания) - литература

Белен (Бразилия) - гастрономия

Берген (Норвегия) - гастрономия

Битола (Македония) - кино

Будапешт (Венгрия) - дизайн

Бургос (Испания) - гастрономия

Дения (Испания) - гастрономия

Детройт (США) - дизайн

Дуран (Эквадор) - прикладное и народное искусство

Энсенада (Мексика) - гастрономия

Газиантеп (Турция) - гастрономия

Иданья-а-Нова (Португалия) - музыка

Исфахан (Иран) - прикладное и народное искусство

Джайпур (Индия) - прикладное и народное искусство

Катовице (Польша) - музыка

Каунас (Литва) - дизайн

Кингстон (Ямайка) - музыка

Киншаса (Конго) - музыка

Ливерпуль (Великобритания) - музыка

Любляна (Словения) - литература

Лубумбаши (Конго) - прикладное и народное искусство

Львов (Украина) - литература

Медельин (Колумбия) - музыка

Монтевидео (Уругвай) - литература

Ноттингем (Великобритания) - литература

Обидуш (Португалия) - литература

Парма (Италия) - гастрономия

Пхукет (Таиланд) - гастрономия

Пуэбла (Мексика) - Дизайн

Решт (Иран) - гастрономия

Рим (Италия) - кино

Сальвадор (Бразилия) - музыка

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (Мексика) - прикладное и народное искусство

Сантос (Бразилия) - кино

Сасіяма (Япония) - прикладное и народное искусство

Сингапур (Сингапур) - дизайн

Тарту (Эстония) - литература

Тонгеонг(Республика Корея) - музыка

Тусон (США) - гастрономия

Ульяновск (Россия) - литература

Варанаси (Индия) - музыка