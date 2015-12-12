"Правый сектор" уходит с блокпостов на админгранице с оккупированным Крымом

Об этом Крым.Реалии заявил спикер «Правого сектора» Алексей Бык.

«Оперативный штаб «Правого сектора» на блокаде принял решение, что в связи с тем, что наши партнеры по блокаде позволили пускать электричество, фактически устранили нас от принятия решений, мы изменяем формат присутствия на границе с Крымом. Мы больше не будем принимать участие в крымском Майдане, блокировать дороги, стоять на блокпостах. Мы завершили свое участие в блокаде Крыма», – уточнил Алексей Бык.

Читайте такжеИз Крыма в сторону Херсонщины российские военные вчера стреляли сигнальными ракетами

При этом он добавил, что не исключает вероятности возвращения на акцию по блокаде оккупированного полуострова, «но это предполагает дополнительных согласований, переговоров, и изменения формата отношений в рамках блокады», – сказал спикер «Правого сектора».

Один из инициаторов акции по «гражданской блокаде» Крыма АТР Ленур Ислямов сообщил Крым.Реалии, что представитель «Правого сектора» остается в штабе акции.

Читайте такжеУ властей есть две недели: Чубаров анонсировал возобновление блокады оккупированного Крыма

«Правый сектор покидает гражданские посты, которые сейчас смысла уже не имеют. Мы тоже эти блокпосты сейчас оставляем, потому что мы их переформатируем. У нас нет никаких проблем с «Правым сектором». Мы саму гражданскую акцию переформатируем», – пояснил Ислямов.