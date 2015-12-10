В РФ подтвердили задержание россиян в ходе спецоперации по обезвреживанию ДРГ в Киеве

Об этом сообщает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря посольства России в Украине Олега Гришина.

В настоящее время посольство готовит документы о получении доступа к задержанным.

«Посольство России получило уведомление от украинской стороны о задержании российских граждан и в настоящее время готовит документы о получении доступа к задержанным», - сказал Гришин.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве поздно вечером 9 декабря в результате проведенной СБУ спецоперации была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, действовавшая в ряде городов Украины, в частности в столице. Один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения «Альфа», и сам был убит. Позже один из раненых бойцов «Альфы» скончался.