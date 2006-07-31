Анжела Стрижевская назначена судьей Апелляционного суда Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Анжелу СТРИЖЕВСКУЮ на должность судьи Апелляционного суда города Киева на пятилетний срок.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ Президент подписал 31 июля.

Как говорится в указе, А.СТРИЖЕВСКАЯ на эту должность назначена «в соответствии со статьей 127 и частью первой статьи 128 Конституции Украины».

Как сообщал УНИАН, до этого А.СТРИЖЕВСКАЯ была судьей Печерского суда города Киева.

А.СТРИЖЕВСКАЯ известна, в частности, тем, что признала незаконными действия Генпрокуратуры относительно возбуждения уголовных дел относительно народных депутатов, членов БЮТ Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА, в связи с чем Генпрокуратурой было возбуждено относительно нее уголовное дело. 26 июля Апелляционный суд Киева упразднил постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против А.СТРИЖЕВСКОЙ.